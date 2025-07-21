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Европейцы уверяли патриарха Грузии, что не потребуют отказа от ценностей — патриархия

20:00 21.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители Евросоюза на встречах с патриархом Грузии Илией Вторым заверяли, что не будут требовать отказа от традиционных ценностей для интеграции в ЕС. Об этом говорится в заявлении Патриархии Грузии.

Ранее Еврокомиссия направила МИД Грузии письмо, в котором говорится, что страна рискует лишиться безвизового режима с ЕС в случае невыполнения восьми рекомендаций, среди которых отмена закона о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России), принятого в прошлом году. Крайним сроком выполнения рекомендаций называется конец августа. Власти Грузии заявляют, что не намерены отменять принятые законы, и называют письмо Еврокомиссии очередным шантажом.

«На встречах с католикос-патриархом всея Грузии Илией Вторым (записи которых существуют), всегда четко говорилось, что воля грузинского народа — защита христианских и традиционных семейных ценностей. Также говорилось, что на пути вступления страны в европейские структуры не будет категорических требований и обязательств, которые противоречат нашим традициям», — говорится в заявлении.

Как отмечает патриархия, представители ЕС и дипломаты всегда поясняли, что процесс интеграции в европейские структуры не связан с пропагандой нетрадиционных отношений. Поэтому «вызывают серьезную обеспокоенность» рекомендации ЕС об отмене закона, запрещающего пропаганду ЛГБТ. Также патриарх Грузии не раз отмечал, что европейская интеграция возможна при условии, что не будут навязываться вещи вроде пропаганды нетрадиционных отношений.

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