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Хлопок бытового газа стал причиной пожара в многоэтажном доме в Новороссийске

18:40 21.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хлопок бытового газа, по предварительной версии, стал причиной пожара в многоэтажном доме в Новороссийске, угрозы жизни и здоровью жильцов нет, проводится проверка. Об этом сообщили журналистам в прокуратуре Краснодарского края.

″Прокуратурой города организована проверка по факту хлопка бытового газа в квартире на 5-м этаже в жилом доме. Все жильцы эвакуированы, угрозы жизни и здоровью нет. Прокуратурой города инициировано проведение надзорных мероприятий по установлению причин и условий произошедшего, в ходе которых будет дана оценка соблюдению требований законодательства″, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

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