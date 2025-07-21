Хлопок бытового газа стал причиной пожара в многоэтажном доме в Новороссийске

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хлопок бытового газа, по предварительной версии, стал причиной пожара в многоэтажном доме в Новороссийске, угрозы жизни и здоровью жильцов нет, проводится проверка. Об этом сообщили журналистам в прокуратуре Краснодарского края.

″Прокуратурой города организована проверка по факту хлопка бытового газа в квартире на 5-м этаже в жилом доме. Все жильцы эвакуированы, угрозы жизни и здоровью нет. Прокуратурой города инициировано проведение надзорных мероприятий по установлению причин и условий произошедшего, в ходе которых будет дана оценка соблюдению требований законодательства″, — говорится в сообщении надзорного ведомства.