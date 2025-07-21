Шадаев приглашен в ГД для разъяснений проекта штрафов за экстремистские запросы
20:40 21.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Приглашение на заседание Государственной думы направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву, чтобы тот дал разъяснения по законопроекту о штрафах за экстремистские запросы в поисковиках и рекламу VPN-сервисов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе палаты российского парламента.
«Соответствующее предложение председатель Госдумы [Вячеслав Володин] озвучил сегодня на Совете Государственной думы», — рассказал собеседник агентства.
Законопроект был внесен в октябре 2024 года группой депутатов и принят в первом чтении в январе текущего года, во втором — 17 июля. Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется статьей 13.53 (поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен). Штраф от 3 до 5 тысяч рублей будет грозить гражданам за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, включенных в соответствующий перечень, в том числе с помощью VPN.
НОВОСТИ
- 22:00 21.07.2025
- Зеленский заявил, что переговоры между РФ и Украиной запланированы на среду в Турции
- 21:20 21.07.2025
- ФРГ и США могут вскоре заключить сделку о поставке Киеву двух батарей Patriot — Bloomberg
- 20:00 21.07.2025
- Европейцы уверяли патриарха Грузии, что не потребуют отказа от ценностей — патриархия
- 19:20 21.07.2025
- Путин присвоил Богомолову звание заслуженного деятеля искусств
- 18:40 21.07.2025
- Хлопок бытового газа стал причиной пожара в многоэтажном доме в Новороссийске
- 18:26 21.07.2025
- Финал корпоративного фестиваля «Роснефти» «Энергия талантов» состоялся в Москве
- 18:00 21.07.2025
- Две трети румын считают, что Чаушеску был хорошим президентом — опрос
- 17:32 21.07.2025
- ЕС движется вниз по наклонной, все больше залезая в долги — Neue Zürcher Zeitung
- 17:12 21.07.2025
- Французские компании начнут производить дроны на Украине - Зеленский
- 17:00 21.07.2025
- Страны Азии утрачивают доверие к США на фоне торгового противостояния — Каллас
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать