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Шадаев приглашен в ГД для разъяснений проекта штрафов за экстремистские запросы

20:40 21.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приглашение на заседание Государственной думы направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву, чтобы тот дал разъяснения по законопроекту о штрафах за экстремистские запросы в поисковиках и рекламу VPN-сервисов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе палаты российского парламента.

«Соответствующее предложение председатель Госдумы [Вячеслав Володин] озвучил сегодня на Совете Государственной думы», — рассказал собеседник агентства.

Законопроект был внесен в октябре 2024 года группой депутатов и принят в первом чтении в январе текущего года, во втором — 17 июля. Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняется статьей 13.53 (поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен). Штраф от 3 до 5 тысяч рублей будет грозить гражданам за умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, включенных в соответствующий перечень, в том числе с помощью VPN.

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