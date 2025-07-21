ЕС движется вниз по наклонной, все больше залезая в долги — Neue Zürcher Zeitung

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Развитие экономики Евросоюза пошло вниз по наклонной в сторону наращивания госдолга, сообщество снова оказалось в такой же критической ситуации, в какой находилось во время кризиса еврозоны в начале 2010-х годов. Такое мнение приводится в материале газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Согласно оценкам автора статьи Мальтэ Фишера, экономические лидеры ЕС — Германия и Франция — оказались перед проблемой стремительно растущего государственного долга. Рост задолженности журналист связывает с проблемами старения населения, которые выражаются в росте расходов на социальные выплаты и сокращении трудоспособного населения, что ведет к снижению экономического роста европейских стран. Другой проблемой, по мнению автора, стало увеличение военных расходов, которые финансируется за счет взятия новых кредитов.

«Если правительства продолжат черпать средства из ссудной казны, возникнет угроза порочного круга, состоящего из роста процентных ставок и нарастания горы долгов», — отмечает Фишер. Он добавляет, что европейские страны пока еще выигрывают от низких затрат на финансирование долгов, которые они обеспечили себе в годы нулевых и отрицательных процентных ставок за счет выпуска долгосрочных облигаций. «Однако когда в ближайшие годы срок действия дешевых кредитов истечет, правительствам придется заменить их новыми кредитами под более высокие проценты», — поясняет автор.

С точки зрения Фишера, страны сообщества «вновь оказались в той точке, в которой они уже были более 10 лет назад во время кризиса еврозоны». Тогда Европейский центральный банк (ЕЦБ) превратился в «приспешника правительств, скупая их государственные облигации и закачивая в банковскую систему огромные объемы ликвидности». Журналист напомнил, что во время пандемии коронавируса ЕЦБ «еще больше увеличил объемы покупок, что вызвало волну инфляции».

Таким образом Фишер прогнозирует, что то, что сейчас кажется «сценарием конца света, может стать реальностью быстрее, чем кажется».