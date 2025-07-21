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Две трети румын считают, что Чаушеску был хорошим президентом — опрос

18:00 21.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Две трети румын (66,2%) назвали бывшего президента страны Николае Чаушеску хорошим лидером. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, который провел румынский социологический институт INSCOP Research.

24,1% респондентов высказали мнение, что он был плохим руководителем, а 7,8% опрошенных затруднились дать ответ.

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