Зеленский заявил, что переговоры между РФ и Украиной запланированы на среду в Турции

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский, цитируя заявление главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова, сообщил, что следующая встреча российской и украинской делегаций запланирована на 23 июля и пройдет в Турции.

«Сегодня я обсудил с Рустемом Умеровым подготовку к обмену пленными и еще одну встречу с российской стороной в Турции. Умеров сообщил, что встреча запланирована на среду. Более подробная информация будет представлена завтра», — сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении.