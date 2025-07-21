Финал корпоративного фестиваля «Роснефти» «Энергия талантов» состоялся в Москве

18:26

Сотрудники 44 предприятий «Роснефти» из разных регионов России приняли участие в финале корпоративного творческого фестиваля «Энергия талантов». Событие состоялось в Москве в конференц-центре «Моспродюсер».

Компания ежегодно проводит творческие фестивали для своих работников с 2011 года. В 2025 году заявки на участие в отборочном этапе «Энергии талантов», проходившем в онлайн-формате, подали более 7000 представителей 59 компаний. Члены жюри просмотрели сотни творческих номеров в разных номинациях.

Участники, прошедшие в финал, на протяжении двух дней состязались в танцах, вокале, игре на музыкальных инструментах, оригинальном жанре, изобразительном искусстве и фотографии. Они смогли побывать на мастер-классах профессиональных педагогов по хореографии, вокалу, актерскому мастерству, ораторскому искусству и инструментальному жанру. Победителей в шести номинациях отбирало профессиональное жюри. В двух номинациях голосование шло в онлайн-режиме.

Напомним, «Роснефть» оказывает поддержку важным российским культурным проектам. Например, при ее поддержке Эрмитаж с 2018 года устраивает различные выставки и экспозиции, а в 2024 году в музее была открыта обновленная постоянная выставка «Культура и искусство Китая». Помощь «Роснефти» позволила выступить артистам Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева с постановкой «Тысяча и одна ночь» в Катаре, организовать гастроли шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады» в индийском городе Ахмадабад.