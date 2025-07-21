0
0
51
НОВОСТИ

Финал корпоративного фестиваля «Роснефти» «Энергия талантов» состоялся в Москве

18:26 21.07.2025

Сотрудники 44 предприятий «Роснефти» из разных регионов России приняли участие в финале корпоративного творческого фестиваля «Энергия талантов». Событие состоялось в Москве в конференц-центре «Моспродюсер».

Компания ежегодно проводит творческие фестивали для своих работников с 2011 года. В 2025 году заявки на участие в отборочном этапе «Энергии талантов», проходившем в онлайн-формате, подали более 7000 представителей 59 компаний. Члены жюри просмотрели сотни творческих номеров в разных номинациях.

Участники, прошедшие в финал, на протяжении двух дней состязались в танцах, вокале, игре на музыкальных инструментах, оригинальном жанре, изобразительном искусстве и фотографии. Они смогли побывать на мастер-классах профессиональных педагогов по хореографии, вокалу, актерскому мастерству, ораторскому искусству и инструментальному жанру. Победителей в шести номинациях отбирало профессиональное жюри. В двух номинациях голосование шло в онлайн-режиме.

Напомним, «Роснефть» оказывает поддержку важным российским культурным проектам. Например, при ее поддержке Эрмитаж с 2018 года устраивает различные выставки и экспозиции, а в 2024 году в музее была открыта обновленная постоянная выставка «Культура и искусство Китая». Помощь «Роснефти» позволила выступить артистам Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева с постановкой «Тысяча и одна ночь» в Катаре, организовать гастроли шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады» в индийском городе Ахмадабад.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:40 21.07.2025
Хлопок бытового газа стал причиной пожара в многоэтажном доме в Новороссийске
0
64
18:00 21.07.2025
Две трети румын считают, что Чаушеску был хорошим президентом — опрос
0
158
17:32 21.07.2025
ЕС движется вниз по наклонной, все больше залезая в долги — Neue Zürcher Zeitung
0
216
17:12 21.07.2025
Французские компании начнут производить дроны на Украине - Зеленский
0
221
17:00 21.07.2025
Страны Азии утрачивают доверие к США на фоне торгового противостояния — Каллас
0
237
16:32 21.07.2025
FT сообщила об увеличении эффективности атак российских БПЛА на Украине
0
270
16:12 21.07.2025
Российские синхронистки впервые с 2001 года остались без золота в дуэтах на ЧМ
0
246
16:00 21.07.2025
Военные учения с участием стран НАТО пройдут в Молдавии в августе — Минобороны
0
277
15:32 21.07.2025
Путин назвал минимальную рождаемость, которой надо добиться
0
341
15:12 21.07.2025
Турция продолжит поддерживать Ахмеда аш-Шараа — Эрдоган
0
339

Возврат к списку