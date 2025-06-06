Глава МИД Франции заявил, что не знает, сколько французов воюют на Украине
10:20 06.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
МИД Франции не располагает информацией о количестве французов, участвующих в боевых действиях на стороне Киева в украинском конфликте. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радио RTL.
«Нет, — ответил он на соответствующий вопрос ведущего. — Потому что они не отмечаются в посольстве по прибытии [на Украину]».
Вопрос прозвучал в контексте публикации региональной газеты Le Progrès о гибели «близ Донецка» 21-летнего французского наемника, который добровольно записался в состоящее из иностранцев штурмовое подразделение ВСУ. Министр заявил, что в МИД узнали о гибели соотечественника только из публикации СМИ, и теперь посольство в Киеве выясняет обстоятельства произошедшего.
Ранее командир российско-французского отряда БПЛА «Нормандия — Неман» в составе казачьей разведывательной бригады «Терек» 1-го штурмового отряда Добровольческого корпуса Сергей Мюнье рассказал ТАСС, что располагает сведениями о 104 французах, воюющих в рядах украинской армии. По его словам, эти люди сами выкладывают в соцсети фотографии и видео. Многие из них не скрывают совершения убийств пленных, а также нападений, пыток и изнасилований. Мюнье уточнил, что как минимум 16 из установленных 104 наемников точно ликвидированы.
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