Трамп недоволен ситуацией вокруг Украины, но уверен, что конфликт будет урегулирован

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил о своем недовольстве текущей ситуацией, касающейся России и Украины, но выразил уверенность в том, что конфликт будет урегулирован.

«Я недоволен всей этой ситуацией», — отметил американский лидер в воскресенье. «Я не в восторге от того, что там происходит. Я считаю, что это будет урегулировано», — добавил он, говоря об украинском конфликте. «Я уверен, что мы это сделаем», — подчеркнул Трамп, отвечая на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.