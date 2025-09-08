0
НОВОСТИ

Трамп недоволен ситуацией вокруг Украины, но уверен, что конфликт будет урегулирован

09:20 08.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил о своем недовольстве текущей ситуацией, касающейся России и Украины, но выразил уверенность в том, что конфликт будет урегулирован.

«Я недоволен всей этой ситуацией», — отметил американский лидер в воскресенье. «Я не в восторге от того, что там происходит. Я считаю, что это будет урегулировано», — добавил он, говоря об украинском конфликте. «Я уверен, что мы это сделаем», — подчеркнул Трамп, отвечая на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

