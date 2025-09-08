0
НОВОСТИ

За ночь над регионами России уничтожены семь украинских БПЛА

09:00 08.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили семь украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:05 мск 7 сентября текущего года до 03:00 мск 8 сентября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три над территорией Тульской области, два над территорией Смоленской области, один над территорией Брянской области и один над территорией Рязанской области», — рассказали в Минобороны.

