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Гуцул заявила, что суд не стал вызывать свидетелей, которые могли доказать ее невиновность

11:05 06.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что суд отказался заслушивать свидетелей защиты, которые могли доказать несостоятельность выдвинутых против нее обвинений.

«Все вопросы, которые задавали свидетелям со стороны прокуроров наши защитники, практически все были отклонены судьей. Когда давала показания я, практически 60% вопросов от моих защитников, которые доказывают мою невиновность в том, что мне инкриминируют, были отклонены. <…> Когда мы подавали в списке 160 свидетелей, нам утвердили только 16. И ни одного свидетеля из категории, которые могли бы доказать мою невиновность», — сказала она ТАСС.

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