Автопром Германии несет ощутимые потери из-за пошлин Трампа — канцлер Мерц
10:05 06.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что введенные президентом США Дональдом Трампом импортные пошлины негативно сказываются на состоянии автомобилестроительных компаний ФРГ.
«Влияние ужасно», — сказал он в интервью американской телекомпании CNN, когда его попросили оценить, как американские тарифы влияют на автомпром Германии. «Я очень рассчитываю, что мы найдем решение в этом торговом конфликте. В конце концов, он представляет собой угрозу для нас всех», — отметил Мерц, который в четверг встретился с Трампом в Вашингтоне. Канцлер выразил надежду на то, что урегулировать торговые разногласия удастся в течение лета.
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