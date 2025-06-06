Медведев «перевел» отрывок из повести Гоголя на язык зумеров

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев оригинально поздравил всех с Днем русского языка, сделав с помощью искусственного интеллекта «перевод» знаменитого фрагмента повести Николая Гоголя «Страшная месть» из «Вечеров на хуторе близ Диканьки», написанного в 1831 году, на сленг поколения зумеров. Таким образом политик наглядно продемонстрировал, насколько это живой, пластичный и гибкий инструмент коммуникации.

«Несмотря на все сложности нашей текущей жизни, несмотря на международные события, включая ругань [президента США Дональда] Трампа и [американского предпринимателя Илона] Маска, главное сегодня — День русского языка», — написал Медведев.

Он напомнил, что авторская классическая версия выбранного отрывка звучала таким образом: «Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои. Ни зашелохнет; ни прогремит. Глядишь и не знаешь, идет или не идет его величавая ширина, и чудится, будто весь вылит он из стекла, и будто голубая зеркальная дорога, без меры в ширину, без конца в длину, реет и вьется по зеленому миру… Любо тогда и жаркому солнцу оглядеться с вышины и погрузить лучи в холод стеклянных вод и прибережным лесам ярко отсветиться в водах… В середину же Днепра они не смеют глянуть: никто, кроме солнца и голубого неба, не глядит в него. Редкая птица долетит до середины Днепра! Пышный! ему нет равной реки в мире…»

Медведев заметил, что «играть» с этим текстом уже пробовал сатирик Лион Измайлов. В первом выпуске киножурнала «Ералаш» 11 сентября 1974 года использовался его рассказ «Ну, почему мы так говорим?!». В переложении для молодежи 1970-1980-х годов классик Гоголь зазвучал так: «Классный Днепр при клевой погоде, вообще, в натуре… кочевряжась и выпендриваясь, пилит сквозь леса и горы клевые воды свои, не бзикнется, не накроется, выйдешь на улицу, откроешь варежку, вылупишь зенки и не знаешь, пилит или не пилит… Редкая птица со шнобелем дочешет до середины Днепра. А если дочешет, так гикнется, что копыта отбросит…»

Сам же Медведев «перевел» этот отрывок на язык поколения зумеров, воспользовавшись возможностями искусственного интеллекта. Получилось, что «Днепр — краш, когда не в аффекте!». «Люто качает свои полные воды через леса и горы, даже не шелохнется — на расслабоне. Солнце сверху такой: „Вау!“ — и пуляет лучи в холодные воды, а деревья у берега, как подписота, толпятся, смотрят в воду и киннят Днепр. Но до середины Днепра никто не чекнит — туда долетит разве что редкий стример на дроне… А ночью? Полный вайб!» — привел политик получившийся вариант ИИ-интерпретации.

Медведев с долей иронии призвал каждого читателя выбирать вариант, который ему ближе. «Но это все — живой русский язык, который развивается, одновременно отбрасывая все ему чужеродное», — подытожил он.