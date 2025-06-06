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Дания направляет в Гренландию F-16, два вертолета и фрегат

10:32 06.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Дании усилят свое присутствие в Арктике для отработки операций на Крайнем Севере. Об этом сообщает правительство Гренландии (Naalakkersuisut) на своем сайте.

«Цель состоит в том, чтобы усилить оперативный потенциал Вооруженных сил Дании в Арктике и поддержать вклад в безопасность общества для населения Гренландии», — поясняется в сообщении.

На остров будут направлены истребители F-16, два вертолета (EH-101) и фрегат. Силы специального назначения проведут здесь зимние маневры, «связанные с критической инфраструктурой».

Истребители F-16 разместят в аэропорту Кангерлуссуака для патрулирования западного побережья Гренландии. Вертолеты будут оказывать оперативную поддержку. Фрегат отправится на север для оказания помощи «в решении задач на море в Арктике».

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