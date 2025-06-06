Наличие смертной казни не влияет на криминогенную обстановку в обществе — Крашенинников

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наличие или отсутствие смертной казни не влияет на криминогенную обстановку в обществе, поэтому в России следует сохранить мораторий на нее. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил письмо на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой инициировать пересмотр позиции Конституционного суда РФ в отношении моратория на смертную казнь.

«Я как был, так и остаюсь противником смертной казни. Очевидно, что наличие или отсутствие смертной казни не влияет на криминогенную обстановку. Также очевидно, что если человек скрывается, он все сделает, чтобы скрыться. <…> Поэтому мне кажется, что у нас существует законодательство, есть Конституция, есть несколько решений Конституционного суда, мы их выполняем», — сказал он журналистам в ходе XVIII сессии Европейско-Азиатского правового конгресса.