Зеленский сделал терроризм государственной идеологией — Володин
09:32 06.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский сделал терроризм государственной идеологией киевского режима, он несет персональную ответственность за совершенные теракты. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Утративший легитимность Зеленский, борясь за личную власть, сделал терроризм государственной идеологией киевского режима. Он несет персональную ответственность за теракты, которые приводят к гибели мирных жителей», — написал Володин в телеграм-канале.
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