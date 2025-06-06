0
0
182
НОВОСТИ

ЕС не станет ориентироваться на КНР и в случае провала переговоров с США — Euractiv

10:00 06.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не будет ориентироваться в сфере экономики на Китай, даже если торговые переговоры с США провалятся. Об этом заявил порталу Euractiv Михал Барановский, заместитель министра экономического развития и технологий Польши, председательствующей в Совете ЕС.

По его словам, в Брюсселе точно не скажут: «Это не работает с США, и мы просто переключимся на Китай».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 06.06.2025
Наличие смертной казни не влияет на криминогенную обстановку в обществе — Крашенинников
0
18
11:05 06.06.2025
Гуцул заявила, что суд не стал вызывать свидетелей, которые могли доказать ее невиновность
0
65
11:00 06.06.2025
Белый дом готовится к «затяжной войне» против Маска — NYT
0
69
10:32 06.06.2025
Дания направляет в Гренландию F-16, два вертолета и фрегат
0
142
10:20 06.06.2025
Глава МИД Франции заявил, что не знает, сколько французов воюют на Украине
0
157
10:08 06.06.2025
Композитор Петр Дранга и GigaChat завершили оперу Чайковского «Мандрагора»
0
172
10:05 06.06.2025
Автопром Германии несет ощутимые потери из-за пошлин Трампа — канцлер Мерц
0
184
09:32 06.06.2025
Зеленский сделал терроризм государственной идеологией — Володин
0
207
09:20 06.06.2025
«Тяжелый развод» Трампа и Маска поставил республиканцев в затруднительное положение — NBC
0
237
09:05 06.06.2025
Возгорание произошло на промышленном предприятии в Энгельсе из-за атаки БПЛА
0
239

Возврат к списку