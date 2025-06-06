ЕС не станет ориентироваться на КНР и в случае провала переговоров с США — Euractiv

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не будет ориентироваться в сфере экономики на Китай, даже если торговые переговоры с США провалятся. Об этом заявил порталу Euractiv Михал Барановский, заместитель министра экономического развития и технологий Польши, председательствующей в Совете ЕС.

По его словам, в Брюсселе точно не скажут: «Это не работает с США, и мы просто переключимся на Китай».