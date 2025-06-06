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НОВОСТИ

Белый дом готовится к «затяжной войне» против Маска — NYT

11:00 06.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политические советники президента США Дональда Трампа готовятся к возможной «затяжной войне» с миллиардером Илоном Маском после их публичного разрыва. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник, близкий к американскому лидеру.

По его словам, команда Трампа рассматривает сценарий открытого противостояния, в котором союзникам как Трампа, так и Маска в политике и технологическом секторе придется «выбирать сторону».

По информации издания, разрыв между президентом и владельцем компании SpaceX вызвал шок в окружении Маска: его сторонники и деловые партнеры с недоверием восприняли резкие высказывания в отношении главы Белого дома.

Некоторые из союзников Маска выразили уверенность в том, что он сможет сохранить и даже расширить свое влияние в противостоянии с Трампом. Однако в «техно-консервативной» среде, которая ранее поддержала администрацию Трампа, по утверждению газеты, наблюдаются тревожные настроения: по мнению представителей этой сферы, Маск ввязался в слишком крупный конфликт, последствия которого могут обернуться против него.

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