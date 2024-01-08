0
0
0
НОВОСТИ

Скончался известный немецкий футболист Франц Беккенбауэр

19:45 08.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший германский футболист Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на семью спортсмена.

Беккенбауэр в составе сборной ФРГ становился чемпионом мира 1974 года и чемпионом Европы 1972 года. На клубном уровне провел более 400 матчей за мюнхенскую «Баварию» с 1964 по 1977 год.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:30 08.01.2024
Трамп считает, что без иммунитета Байдена также могут ждять судебные преследования
0
220
16:55 08.01.2024
В Новгородской области произошло массовое ДТП. Есть погибшие
0
332
14:50 08.01.2024
Варшава пыталась чинить препятствия ходу расследования подрыва «Северных потоков» - WSJ
0
472
13:47 08.01.2024
Главком ВС Швеции заявил, что в стране может быть война
0
601
12:00 08.01.2024
ЦАХАЛ в состоянии начать операцию против «Хезболлы» в Ливане, но это не приоритет – Минобороны Израиля
0
556
11:20 08.01.2024
Среди обладателей «Золотых глобусов» стали фильмы Нолана и Миядзаки
0
575
11:10 08.01.2024
В ФРГ началась акция протеста фермеров. Они начали блокировать автобаны
0
626
11:00 08.01.2024
Американская р/н Vulcan с посадочным модулем Peregrine стартовала к Луне
0
675
10:40 08.01.2024
Зона, где приостановлены враждебные действия, больше не существует – военные Южной Кореи
0
618
09:00 08.01.2024
В РФ подготовлен законопроект по оперативному решению о блокированию вредоносных сайтов
0
538

Возврат к списку