Скончался известный немецкий футболист Франц Беккенбауэр

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший германский футболист Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на семью спортсмена.

Беккенбауэр в составе сборной ФРГ становился чемпионом мира 1974 года и чемпионом Европы 1972 года. На клубном уровне провел более 400 матчей за мюнхенскую «Баварию» с 1964 по 1977 год.