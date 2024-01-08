Скончался известный немецкий футболист Франц Беккенбауэр
19:45 08.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший германский футболист Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на семью спортсмена.
Беккенбауэр в составе сборной ФРГ становился чемпионом мира 1974 года и чемпионом Европы 1972 года. На клубном уровне провел более 400 матчей за мюнхенскую «Баварию» с 1964 по 1977 год.
НОВОСТИ
- 18:30 08.01.2024
- Трамп считает, что без иммунитета Байдена также могут ждять судебные преследования
- 16:55 08.01.2024
- В Новгородской области произошло массовое ДТП. Есть погибшие
- 14:50 08.01.2024
- Варшава пыталась чинить препятствия ходу расследования подрыва «Северных потоков» - WSJ
- 13:47 08.01.2024
- Главком ВС Швеции заявил, что в стране может быть война
- 12:00 08.01.2024
- ЦАХАЛ в состоянии начать операцию против «Хезболлы» в Ливане, но это не приоритет – Минобороны Израиля
- 11:20 08.01.2024
- Среди обладателей «Золотых глобусов» стали фильмы Нолана и Миядзаки
- 11:10 08.01.2024
- В ФРГ началась акция протеста фермеров. Они начали блокировать автобаны
- 11:00 08.01.2024
- Американская р/н Vulcan с посадочным модулем Peregrine стартовала к Луне
- 10:40 08.01.2024
- Зона, где приостановлены враждебные действия, больше не существует – военные Южной Кореи
- 09:00 08.01.2024
- В РФ подготовлен законопроект по оперативному решению о блокированию вредоносных сайтов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать