Уровень госпитализации пациентов с ковидом и ОРВИ после праздников вырос на 40%

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень госпитализации заболевших ОРВИ, ковидом или гриппом после новогодних праздников увеличился на 40%. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».

«Более всего настораживает, что выросло и число госпитализированных. Уровень госпитализации также вырос, но на 40%. Это как раз говорит о том, что люди лечились дома, не обращались за медицинской помощью», — сказала Попова.