Уровень госпитализации пациентов с ковидом и ОРВИ после праздников вырос на 40%
15:12 17.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уровень госпитализации заболевших ОРВИ, ковидом или гриппом после новогодних праздников увеличился на 40%. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».
«Более всего настораживает, что выросло и число госпитализированных. Уровень госпитализации также вырос, но на 40%. Это как раз говорит о том, что люди лечились дома, не обращались за медицинской помощью», — сказала Попова.
НОВОСТИ
- 15:32 17.01.2024
- ПВО в Херсонской области сбила две ракеты Storm Shadow
- 15:00 17.01.2024
- Атаки хуситов могут привести к дефициту нефтяных танкеров — глава Saudi Aramco
- 14:32 17.01.2024
- Блинкен не видит перспектив переговоров о долгосрочном перемирии на Украине
- 14:12 17.01.2024
- Индия будет сотрудничать с РФ на основе своего опыта, а не на опыте других — глава МИД
- 14:00 17.01.2024
- Силы ПВО сбили БПЛА самолетного типа над Белгородской областью
- 13:32 17.01.2024
- Президент Польши признал усталость Запада от конфликта на Украине и призвал с ней бороться
- 13:20 17.01.2024
- Прокуратура проверит законность выдачи гражданства РФ нападавшему на прохожих в Белгороде
- 13:05 17.01.2024
- РФ нацелена на развитие отношений с КНДР во всех областях, включая чувствительные — Песков
- 13:00 17.01.2024
- В аэропорту Казани на прилет и вылет задерживается 44 рейса — Росавиация
- 12:32 17.01.2024
- Число пользователей «Госуслуг» составило 109 млн человек к концу 2023 года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать