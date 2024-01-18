Предатели призывают к отделению Башкирии от России - Хабиров

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа лиц из-за рубежа призывают к отделению Башкирии от России, но власти покажут «истинное лицо этих ребят», об этом написал в своем телеграм-канале глава Башкирии Радий Хабиров.

«Группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути являясь предателями, призывают к отделению Башкортостана от России», — написал он, отметив, что задача властей — «показать истинное лицо этих ребят».