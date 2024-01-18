США нанесли новый удар по военным объектам хуситов - NYT

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США в пятый раз за неделю подвергли бомбардировке объекты йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах». Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их сведениям, упреждающие удары были нанесены по ракетам и пусковым установкам хуситов, поскольку разведывательные данные США свидетельствовали о том, что мятежники готовятся атаковать коммерческие суда и военные корабли в Красном море.