Четыре члена экипажа разбившегося самолета Falcon 10 доставлены в Кабул

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели доставили в Кабул четырех членов экипажа самолета Falcon 10, потерпевшего крушение в афганской провинции Бадахшан. Об этом сообщил представитель сформированного радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ) временного правительства Афганистана Забихулла Муджахид.

«Четверо спасенных членов экипажа самолета, потерпевшего крушение в Бадахшане, были доставлены в Кабул», — написал он на своей странице в социальной сети Х.

«Состояние их здоровья хорошее, им была оказана первая помощь», — отметил Муджахид. На одной из видеозаписей, которые опубликовал представитель талибов, видно, как пострадавшие выходят из вертолета. На другой видеозаписи запечатлен момент, как медики оказывают первую помощь одному из членов экипажа.

Вечером 20 января самолет Falcon 10 перестал выходить на связь и пропал с радаров над областью на границе Афганистана и Таджикистана. На борту воздушного судна, следовавшего из Таиланда в Москву, были шесть человек, двое из них — россияне. СК РФ возбудил уголовное дело по факту крушения. 21 января Минтранс талибов сообщил, что спасатели обнаружили самолет, четыре человека, включая пилота, живы.