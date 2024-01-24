КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР произвела запуск нескольких крылатых ракет, в качестве направления было выбрано Желтое море. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

Согласно его данным, пуск был произведен около 07:00 по местному времени (01:00 мск).

Южнокорейские военные также отметили, что усилили мониторинг, «тесно координируют свои действия с Соединенными Штатами», наблюдая за действиями КНДР, передает Рёнхап.