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КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап

10:05 24.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР произвела запуск нескольких крылатых ракет, в качестве направления было выбрано Желтое море. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

Согласно его данным, пуск был произведен около 07:00 по местному времени (01:00 мск).

Южнокорейские военные также отметили, что усилили мониторинг, «тесно координируют свои действия с Соединенными Штатами», наблюдая за действиями КНДР, передает Рёнхап.

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