Суд приговорил экс-министра обороны ДНР Стрелкова к 4 годам за призывы к экстремизму

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в Москве приговорил бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) к 4 годам колонии по обвинению в призывах к экстремистской деятельности, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Назначить Гиркину наказание в виде 4 лет заключения с отбыванием в колонии общего режима», — огласила приговор судья.