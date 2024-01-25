Суд приговорил экс-сенатора Шпигеля к 11 годам колонии за взятки
16:12 25.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Измайловский суд Москвы приговорил бывшего сенатора и предпринимателя Бориса Шпигеля к 11 годам лишения свободы за дачу взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Измайловского суда Москвы, где прошло оглашение судебного решение.
«Назначить Шпигелю срок наказания в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере свыше 450 млн руб.», — огласила приговор судья Екатерина Степина.
По ее словам, бизнесмен признан виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).
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