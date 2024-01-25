ВСУ за сутки потеряли на донецком направлении до 310 военных и 4 танка — МО РФ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в течение суток на южнодонецком направлении до 310 военных, а также 4 танка. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как отметили в ведомстве, подразделения российской Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю на донецком направлении. В районе Клещеевки в ДНР отражены три атаки штурмовых групп 22-й механизированной бригады ВСУ.

«Кроме того, в районах населенных пунктов Красное и Клещеевка Донецкой Народной Республики ударами артиллерии нанесено огневое поражение живой силе и технике 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 310 военнослужащих, 4 танка, 4 боевые бронированные машины и 7 автомобилей», — добавили там.