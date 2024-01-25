Разницы в статусе новых дипломов и дипломов бакалавров не будет — Путин
17:00 25.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переход к обновленной системе высшего образования будет плавным, разницы в статусе между новыми дипломами и уже полученными бакалаврскими не будет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде.
«Никакой дискриминации по отношению к тем людям, которые уже получили дипломы — там, бакалавриата и так далее, — конечно, не будет. Все эти документы будут абсолютно равны при устройстве на работу и при дальнейшей деятельности», — ответил глава государства на вопрос студентки Балтийского федерального университета Марии Колягиной.
Путин отметил, что обновление системы высшего образования происходит при участии экспертного сообщества. «Поэтому надеюсь, что никаких проблем в этом смысле не возникнет. Мы постепенно, постепенно, именно плавно будем переходить на эту новую систему», — заверил он.
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