Разницы в статусе новых дипломов и дипломов бакалавров не будет — Путин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переход к обновленной системе высшего образования будет плавным, разницы в статусе между новыми дипломами и уже полученными бакалаврскими не будет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде.

«Никакой дискриминации по отношению к тем людям, которые уже получили дипломы — там, бакалавриата и так далее, — конечно, не будет. Все эти документы будут абсолютно равны при устройстве на работу и при дальнейшей деятельности», — ответил глава государства на вопрос студентки Балтийского федерального университета Марии Колягиной.

Путин отметил, что обновление системы высшего образования происходит при участии экспертного сообщества. «Поэтому надеюсь, что никаких проблем в этом смысле не возникнет. Мы постепенно, постепенно, именно плавно будем переходить на эту новую систему», — заверил он.