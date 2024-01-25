Азербайджан рассматривает процедуры выхода из Совета Европы
17:32 25.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Азербайджана рассматривают процедуры выхода из Совета Европы, сообщило агентство Тренд со ссылкой на источник.
По данным агентства, это связано с решением Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не утверждать полномочия азербайджанской делегации.
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