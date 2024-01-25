Венгрия поможет Молдавии быстро провести переговоры о вступлении в ЕС — Орбан
18:00 25.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгрия поддерживает вступление Молдавии в Евросоюз и будет способствовать тому, чтобы переговоры по этому вопросу прошли быстро и результативно. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи в Будапеште с молдавским коллегой Дорином Речаном.
«Венгрия безоговорочно поддерживает членство Молдавии в Европейском союзе», — сказал глава правительства. По его словам, «речь идет не только о том, что членство в ЕС будет полезно для Молдавии, но и о том, что Евросоюзу нужна новая энергия». «Ему нужны страны, которые известны как сбалансированные, стабильные и населенные людьми, которые хотят работать», — добавил Орбан.
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