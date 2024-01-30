Украина поставила мировой антирекорд по коэффициенту рождаемости - исследование

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самый низкий суммарный коэффициент рождаемости в мире зафиксирован на Украине. Как сообщила британская газета The Times со ссылкой на Институт демографии и социальных исследований при Национальной академии наук Украины, в среднем на одну украинку репродуктивного возраста (от 15 до 50 лет) приходится 0,7 детей.

Кроме того, уровень продолжительности жизни на Украине среди мужчин составляет 57-58 лет, что является одним из самых низких показателей в мире. Ниже только у четырех африканских стран — Лесото (55), ЦАР (55), Нигерии (54) и Чада (54). Отмечается, что еще несколько лет назад средняя продолжительность жизни украинских мужчин составляла 66-67 лет.