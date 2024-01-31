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НОВОСТИ

Белгородскую область атаковали около 20 украинских беспилотников за сутки

12:32 31.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белгородскую область атаковали около 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки, порядка 50 снарядов было выпущено по населенным пунктам региона. В результате действий ВСУ повреждены дом, легковой автомобиль, несколько единиц спецтехники и складское помещение, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

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