Белгородскую область атаковали около 20 украинских беспилотников за сутки

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белгородскую область атаковали около 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки, порядка 50 снарядов было выпущено по населенным пунктам региона. В результате действий ВСУ повреждены дом, легковой автомобиль, несколько единиц спецтехники и складское помещение, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.