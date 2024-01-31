Россия не ведет переговоров по транзиту газа через Украину — Новак

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в настоящий момент не ведет переговоров по транзиту газа через Украину ни с Брюсселем, ни с Киевом, сообщил журналистам вице-премьер России Александр Новак.

«На текущей момент никаких переговоров нет», — сказал он.

Новак добавил, что том числе не обсуждается и возможность продажи Европе газа на границе с Украиной.