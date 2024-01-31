Командующий КСИР заявил, что Иран не боится войны и не оставит угрозы США без ответа

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Хосейн Салами заявил, что противники Ирана развязали против него войну, однако Тегеран ее не боится и не оставит без ответа угрозы США.

«Враги развязали против народа Ирана экономическую и психологическую войну и [угрожают] его безопасности. Сегодня в выступлениях американских официальных лиц мы слышим угрозы. Вы знаете, что мы не оставим ни одну угрозу без ответа», — цитирует генерала агентство Tasnim.