Залужный пока останется на своем посту, но решение о его отставке уже принято — WP

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный пока сохранит свой пост, однако президент страны Владимир Зеленский уже принял решение о его отставке. Об этом сообщила американская газета The Washington Post.

Как указывает издание со ссылкой на высокопоставленные источники в Киеве, знакомые с содержанием соответствующего разговора между главкомом и президентом, Зеленский на встрече 29 января сообщил Залужному о своем намерении уволить его из рядов ВСУ. Главком «пока что останется на своем посту», однако «ожидается, что [соответствующий] указ президента подтвердит увольнение [Залужного]». По словам источников, Зеленский сообщил Залужному, что украинцы «устали от войны», а зарубежные сторонники Киева «замедлили процесс оказания военной помощи».

В связи с этим назначение нового главнокомандующего ВСУ, по мнению Зеленского, могло бы оживить ситуацию. При этом, как отмечает издание, официальный указ об отставке Залужного «может быть отложен». Также «ожидается замена» ключевых фигур из окружения генерала.

Главным расхождением во взглядах между главкомом ВСУ и президентом Украины в ходе встречи в понедельник стал вопрос о масштабах будущей мобилизации на Украине, утверждает газета. Залужный якобы предложил призвать 500 тыс. человек, однако Зеленский назвал эту идею трудно реализуемой на практике «в силу дефицита обмундирования, оружия, тренировочных лагерей, а также потенциальных сложностей в ходе мобилизации». Кроме того, у Киева больше «не осталось средств, чтобы платить военнослужащим». Залужному также якобы был предложен «другой пост», но генерал «отказался покинуть армию». Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров оперативно не ответил на запрос издания с просьбой прокомментировать эту информацию.