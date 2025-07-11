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НОВОСТИ

Сбер представил обновленную систему корпоративного управления «Сенат»

17:08 11.07.2025

На XIX Форуме Национального объединения корпоративных секретарей (НОКС) Сбер и СберТех представили усовершенствованную версию цифровой платформы «Сенат» — системы поддержки принятия решений. «Сенат» получил новые функции, которые помогают автоматизировать работу коллегиальных органов управления бизнеса, а также сделать процессы ещё более прозрачными и эффективными.

Обновлённая платформа позволяет гибко настраивать интерфейсы и шаблоны документов под индивидуальные потребности компаний и массово подписывать электронные документы. Она адаптируется под разные отрасли экономики и соответствуют актуальным требованиям законодательства в сфере корпоративного управления.

«"Сенат" — это цифровая экосистема корпоративного управления. Мы сделали платформу ещё удобнее и эффективнее, добавив в неё новые интеллектуальные функции, которые экономят время руководителей. Теперь искусственный интеллект помогает анализировать данные и может рекомендовать оптимальное решение. Это важный шаг вперёд в цифровизации и автономизации процессов управления. Наша цель — чтобы компании тратили меньше времени на рутину и больше — на стратегию, создавая технологические решения и автономные процессы в управлении. И с каждым обновлением "Сената" мы всё ближе к этой цели. Крупнейшие российские корпорации уже используют "Сенат" для организации работы советов директоров и исполнительных органов. Платформа ускоряет документооборот, минимизирует юридические риски и повышает прозрачность принятия решений», – прокомментировал Армен Мелконян, вице-президент, директор Департамента управления делами Сбербанка

Среди ключевых нововведений платформы — глубокая интеграция с нейросетевой моделью Сбера GigaChat, благодаря которой в сервисе появилась интеллектуальная система рекомендаций голосования, она анализирует исторические данные для выработки обоснованных решений. Также усовершенствован умный поиск по внутренним нормативным документам, GigaChat ускоряет доступ к нужной информации через контекстный и семантический анализ запросов.

Автоматизированный пересказ сложных документов благодаря GigaChat позволяет быстро получать краткие выжимки из объёмных отчётов, экономя время на изучение материалов. Функция преобразования аудиозаписей в текстовые стенограммы на основе искусственного интеллекта обеспечивает точное документирование обсуждений.

Платформа также проверяет документы на соответствие принятым шаблонам, минимизируя юридические риски. Из материалов заседаний автоматически создаются база знаний и словарь терминов и сокращений. Интеграция с GigaChat улучшает автоматическое распознавание текста проектов решений и формирование поручений, создавая возможность маршрутизации.

В Сбере продолжают развивать «Сенат», делая корпоративное управление для российского бизнеса максимально эффективным и технологичным.

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