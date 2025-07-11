Профицит внешней торговли РФ в мае снизился до $8,7 млрд — ЦБ РФ
17:00 11.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Профицит внешней торговли РФ по итогам мая 2025 года снизился на $3,4 млрд по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 года и составил $8,7 млрд, следует из предварительной оценки Банка России.
Относительно уточненного показателя апреля 2025 года профицит баланса внешней торговли товарами снизился на $0,3 млрд, до $8,7 млрд.
Дефицит баланса услуг в мае составил $4,5 млрд, что на $1 млрд выше уточненного показателя апреля.
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