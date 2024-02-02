Минск предложил провести ревизию списка стран, с которыми ЕАЭС хочет заключить соглашения

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко предложил провести ревизию перечня третьих стран, с которыми ЕАЭС заинтересован заключить торговые соглашения.

«Пришло время провести силами комиссии определенную ревизию составленного достаточно давно перечня третьих стран, с которыми ЕАЭС заинтересован заключить преференциальные торговые соглашения. Этот список надо актуализировать с учетом текущих мировых реалий», — сказал Головченко, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.