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НОВОСТИ

Минск предложил провести ревизию списка стран, с которыми ЕАЭС хочет заключить соглашения

15:32 02.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко предложил провести ревизию перечня третьих стран, с которыми ЕАЭС заинтересован заключить торговые соглашения.

«Пришло время провести силами комиссии определенную ревизию составленного достаточно давно перечня третьих стран, с которыми ЕАЭС заинтересован заключить преференциальные торговые соглашения. Этот список надо актуализировать с учетом текущих мировых реалий», — сказал Головченко, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

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