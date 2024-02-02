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Берлин не знает деталей об использовании Киевом оружия из ФРГ — кабмин

16:00 02.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Германии не имеет сведений, когда и при каких обстоятельствах ВСУ используют то или иное оружие, поставленное Берлином. Об этом заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Отвечая на вопрос, знает ли кабмин детали о применении Киевом германского оружия, он сказал: «Категорически нет. С передачей систем вооружений Украине, для заканчивается не только ответственность за эти системы, но и ограничиваются сведения о ней».

По его словам, журналисты могли это понять по ответам Берлина на задаваемым ранее вопросы относительно состояния отправленной Киеву техники.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российский самолет Ил-76 с украинскими пленными был сбит американской системой Patriot.

Германия также передавала Украине Patriot из собственных запасов.

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