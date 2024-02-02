ВСУ потеряли за сутки до 290 военнослужащих на донецком направлении — МО РФ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении составили до 290 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Противник потерял [на донецком направлении] до 290 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе один БТР М113 производства США и 17 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица „Мста-Б“, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка „Гвоздика“, гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО „Град“, — говорится в сообщении.

Уточняется, что также уничтожены четыре полевых склада боеприпасов.