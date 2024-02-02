Более 520 тыс. новых рабочих мест создано в оборонке в РФ за последние 1,5 года — Путин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 520 тыс. новых рабочих мест создано в оборонно-промышленном комплексе страны за последние полтора года, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с участниками форума «Все для победы!».

«Только за последние полтора года в оборонке создано 520 тысяч новых рабочих мест — более полумиллиона рабочих мест», — сказал глава государства.