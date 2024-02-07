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НОРАД сообщило, что отследило полет четырех военных самолетов РФ у Аляски

10:05 07.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) сообщило, что 6 февраля отследило полет четырех российских военных самолетов у Аляски.

«Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки обнаружило и отследило четыре российских военных самолета, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски 6 февраля 2024 года», — утверждается в заявлении НОРАД.

Командование отмечает, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и «не входили ни в американское, ни в канадское суверенное воздушное пространство». «Деятельность России в опознавательной зоне ПВО Аляски ведется на регулярной основе и не воспринимается в качестве угрозы», — указывается в сообщении.

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