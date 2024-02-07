НОРАД сообщило, что отследило полет четырех военных самолетов РФ у Аляски
10:05 07.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) сообщило, что 6 февраля отследило полет четырех российских военных самолетов у Аляски.
«Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки обнаружило и отследило четыре российских военных самолета, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски 6 февраля 2024 года», — утверждается в заявлении НОРАД.
Командование отмечает, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и «не входили ни в американское, ни в канадское суверенное воздушное пространство». «Деятельность России в опознавательной зоне ПВО Аляски ведется на регулярной основе и не воспринимается в качестве угрозы», — указывается в сообщении.
НОВОСТИ
- 11:05 07.02.2024
- Карлсон взял интервью у Путина, оно длится два часа — американский журналист
- 11:00 07.02.2024
- Япония продолжит работу над санкциями против РФ вместе с G7 — МИД
- 10:32 07.02.2024
- Подразделения по обобщению боевого опыта созданы в штабах ВС РФ — замначальника Генштаба
- 10:20 07.02.2024
- Минобороны Сирии подтвердило информацию о нанесении Израилем ударов по объектам в Хомсе
- 10:00 07.02.2024
- Хуситы выпустили шесть ракет по двум судам в Красном море и Аденском заливе
- 09:32 07.02.2024
- В центре Киева раздался мощный взрыв, работает ПВО — очевидцы
- 09:20 07.02.2024
- Швеция и Дания могли намеренно провалить расследование взрывов «Северных потоков» — Херш
- 09:05 07.02.2024
- Экс-президент Чили Себастьян Пиньера погиб в результате крушения вертолета
- 09:00 07.02.2024
- Во многих городах Украины прозвучали взрывы
- 22:40 06.02.2024
- Апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что у Трампа нет иммунитета в деле о беспорядках в Капитолии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать