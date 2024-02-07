Подразделения по обобщению боевого опыта созданы в штабах ВС РФ — замначальника Генштаба

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения по обобщению боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции (СВО), сформированы в штабах объединений, соединений и воинских частей Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил председатель Военно-научного комитета ВС РФ — заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Василий Трушин.

«Изучение и обобщение боевого опыта СВО ведется с самого начала операции. В штабах объединений, соединений и воинских частей сформированы подразделения по обобщению боевого опыта, назначены офицеры, организующие эту работу», — отметил он в интервью газете «Красная звезда».