Выделенные Евросоюзом Киеву 50 млрд евро не решат проблем Украины — Politico

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выделенные Евросоюзом Киеву 50 млрд евро до 2027 года — мизерная по масштабам проблем Украины сумма, и только в этом году дефицит финансирования страны западными спонсорами превысит $40 млрд (более 37 млрд евро). Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на экспертов.

«Чернила под согласованном в ЕС пакете помощи Украине едва высохли, однако эта [сумма] уже кажется просто мелочью» с учетом огромных трудностей Украины, отмечает издание. Запад и Европа, в частности, сталкиваются с неприятной реальностью, что им придется выделять Киеву гораздо большие средства.

«Ясно, что 50 млрд евро недостаточно, — приводит издание слова главы бюджетного комитета Европарламента Йохана Ван Овертвельдта. — Европа понимает, что ей необходимо активизировать свои усилия». По оценкам Международного валютного фонда, дефицит финансирования Украины только в этом году превысит $40 млрд.

Согласно выкладкам Всемирного банка, долгосрочные потребности Украины в восстановлении составляют $411 млрд долларов. Для Киева «одним из самых больших рисков» является то, что нехватка помощи, вероятно, заставит его скатиться по инфляционному пути печатания значительных сумм новых денег, говорится в материале.

Как сообщалось ранее, выделение 50 млрд евро в пересчете на 4 года означает выплаты в 1,02 млрд евро в месяц, что соответствует сокращению в полтора раза ежемесячного финансирования Украины по сравнению с 2023 годом, когда Киев получал от Брюсселя в месяц 1,5 млрд евро бюджетной помощи.