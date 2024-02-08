Режим свободного передвижения между Индией и Мьянмой отменяется — глава МВД
11:32 08.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство внутренних дел Индии отменяет режим свободного передвижения между Индией и Мьянмой, который действовал для жителей пограничных регионов. Об этом сообщил глава МВД Индии Амит Шах.
«Министерство внутренних дел приняло решение об отмене режима свободного передвижения между Индией и Мьянмой, чтобы обеспечить внутреннюю безопасность страны и сохранить демографическую структуру северо-восточных штатов Индии, граничащих с Мьянмой», — написал Амит Шах на своей странице в социальной сети X.
Министр отметил, что, поскольку МИД Индии в настоящее время находится в процессе отмены режима свободного передвижения, МВД рекомендовало немедленно остановить его действие.
Этот режим был установлен в 1970-е годы, поскольку люди, живущие вдоль границы Индии и Мьянмы, нередко имеют семейные и этнические связи по обе ее стороны. Теперь этим людям потребуется виза для въезда в соседнюю страну.
Индия также сообщила, что установит ограждения на границе с Мьянмой, как это сделано на границе с Бангладеш, где с индийской стороны установлен забор из колючей проволоки.
В Индию из Мьянмы идут беженцы от продолжающихся там столкновений. Недавно около 600 солдат войск этой страны пересекли индийскую границу после того, как их лагеря были захвачены боевиками «Армии Аракана» (АА) — этнической группировки, действующей в западном мьянманском штате Ракхайн. Они укрылись в индийском пограничном штате Мизорам. Власти Мизорама обратилось к центральному правительству, призвав его как можно скорее обеспечить отправку этих солдат обратно.
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