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НОВОСТИ

Залужный встречался с Зеленским, но об увольнении главы ВСУ пока информации нет - СМИ

19:20 08.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным, чтобы обсудить обновление руководства ВСУ.

«Обсудили, какого обновления требуют ВСУ. Обсудили также, кто может быть в обновленном руководстве ВСУ», — говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале Зеленского. В сообщении не уточняется, отправлен ли Залужный в отставку.

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