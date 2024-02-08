Залужный встречался с Зеленским, но об увольнении главы ВСУ пока информации нет - СМИ

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным, чтобы обсудить обновление руководства ВСУ.

«Обсудили, какого обновления требуют ВСУ. Обсудили также, кто может быть в обновленном руководстве ВСУ», — говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале Зеленского. В сообщении не уточняется, отправлен ли Залужный в отставку.