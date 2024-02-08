Главком ВСУ Залужный рассказал, о чем беседовал с президентом Зеленским

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сообщил, что провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, на которой было принято решение об «изменении подходов и стратегии».

«Только что мы встретились с верховным главнокомандующим (Зеленским — прим. ТАСС). Важный и серьезный разговор», — написал Залужный в своем телеграм-канале. «Принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии», — добавил главком ВСУ, не уточнив, что именно имеется в виду.

Залужный поблагодарил президента Украины, команду Генштаба и Минобороны страны. При этом главком ВСУ не сообщил, отправлен ли он в отставку.