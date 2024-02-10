Союзники Вашингтона разбегутся при утрате США лидерства в мире — эксперт из КНР
19:30 10.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Союзники США начнут отворачиваться от Вашингтона, как только он начнет терять влияние на международной арене. Такую точку зрения выразил ТАСС старший научный сотрудник китайского института «Тайхэ» Ван Цзайбан, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что «Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России».
«Многие проницательные люди также считают, что Китай уже превзошел США. Но американская политическая элита так не считает, они должны максимально поддерживать представление о том, что США являются лидером, — сказал Ван Цзайбан. — Как только с короля будет сорвано новое платье, а западные политики и общественность осознают, что США больше не хозяин, тогда союзники Америки сразу разбегутся».
Ван Цзайбан отметил, что оценка президентом Путиным экономического потенциала Китая объективна и его позиция откровенна. Он добавил, что американские и западные политики видят в России серьезную угрозу в краткосрочной перспективе из-за вооруженного конфликта на Украине. Но в долгосрочной перспективе Китай станет более серьезной проблемой для Запада, указал эксперт.
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