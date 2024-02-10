В ФРГ считают, что в случае распада Украины в ЕС могут прибыть около 10 млн беженцев

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Германии полагает, что в случае потенциального распада Украины еще около 10 млн человек покинули бы страну, а подавляющее большинство из них направилось бы в Западную Европу. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники.

По ее информации, одной из стран, куда хлынул бы большой поток беженцев, стала бы Германия. Министерство внутренних дел ФРГ и федеральная полиция заявили, что принципиально не хотят давать прогнозы относительно развития миграционных процессов.

Эксперт в области миграции Геральд Кнаус заявил Welt am Sonntag, что в случае поражения Украины в конфликте с РФ «в ЕС могло бы приехать гораздо больше, чем 10 млн беженцев». «Это уже крупнейшее перемещение беженцев в Европе с 1940-х годов», — добавил он, подчеркнув, что ЕС должен продолжать оказывать помощь Украине.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), в мире насчитывается более 6 млн беженцев с Украины.