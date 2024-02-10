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НОВОСТИ

Президент Венгрии объявила о своей отставке

20:30 10.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Венгрии Каталин Новак объявила о своей отставке на фоне скандала с помилованием человека, вовлеченного в преступление на почве педофилии.

«Я допустила ошибку», — заявила Новак в выступлении по национальному телевидению. Она отметила, что сегодня последний день, когда она обращается к гражданам Венгрии в качестве президента.

Отставки Новак потребовали все оппозиционные партии Венгрии.

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