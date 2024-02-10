Президент Венгрии объявила о своей отставке

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Венгрии Каталин Новак объявила о своей отставке на фоне скандала с помилованием человека, вовлеченного в преступление на почве педофилии.

«Я допустила ошибку», — заявила Новак в выступлении по национальному телевидению. Она отметила, что сегодня последний день, когда она обращается к гражданам Венгрии в качестве президента.

Отставки Новак потребовали все оппозиционные партии Венгрии.